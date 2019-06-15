Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ...
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını...
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav Var Korna Çalmayın” Uyarısı
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav...
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:44
11 Okunma
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu. Harekât kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PENÇE HAREKATIönce VatanPençeTeröristKuzeyHakurkIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti
BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti
Pepee TV Kısa Zamanda Rekor Sayıda İzlendi
Pepee TV Kısa Zamanda Rekor Sayıda İzlendi
Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı
Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı
En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz
En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz
Jandarma Genel Komutanlığı, 180 yaşında
Jandarma Genel Komutanlığı, 180 yaşında
Mehmet Eymür: 11 Eylül'ü, 40 gün önce CIA'ye söyledik, dikkate almadılar
Mehmet Eymür: 11 Eylül'ü, 40 gün önce CIA'ye söyledik, dikkate almadılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans