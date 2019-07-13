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Pençe-2 Harekatı başladı

MSB: Pençe-2 Harekatı başlatıldı

Pençe-2 Harekatı başladı

MSB: Pençe-2 Harekatı başlatıldı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:55
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Pençe-2 Harekatı başladı

ANKARA (DHA) 

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda elde edilen gelişmeler sonucunda, Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı tespit edilen farklı bir bölgede 'Pençe-2 Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de, Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır" denildi.

Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, "Operasyon, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

PKK HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan 'Pençe-2 Harekatı' ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe-2 HarekatıMilli Savunma Bakanlığı
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