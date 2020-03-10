Pek çok ülke virüsle mücadele konusunda işbirliği talebinde bulundu

ANKARA - Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen 'OGM'nin En'leri Ödül Töreni'ne katıldı. OGM'nin konferans salonunda düzenlenen programa, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, OGM'nin sadece ağaç dikmediğini, uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmaları da yaptığını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Tabi bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. 2023 yılı hedefimiz; orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkararak, yüzde 30 olan dünya ortalamasına ulaşmak. Yine 2023 yılı sonuna kadar da, toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

'GELECEĞE NEFESİ 2020 YILINA ÖĞRENCİLERLE TAŞIYACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, 11 Kasım 2019 günü 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ve tek yürek halinde 'Geleceğe Nefes' olduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu arada hazır yeri gelmişken, yeni bir haberimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuklarımızın ağaç sevgisi ve çevre bilincinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla, 'Geleceğe Nefes Kampanya’mızın içeriğini; 12 milyon ilköğrenim öğrencimizin heyecanını, 11 Kasım'a taşıyacak şekilde zenginleştiriyoruz. Geleceğe Nefes Seferberliği ile ilgili bu yeni müjdemizi, inşallah kısa süre içerisinde sizlere duyurmuş olacağız. Tabi 2019'da Geleceğe Nefes ile somutlaşan bu büyük başarıyı, 2020'de de taçlandırmaya ve orman ürünlerimizdeki 2023 hedeflerimize hızla ulaşmaya, sizlerin de gücüyle devam edeceğiz."

'ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALDIK'

Bakan Pakdemirli, dünyanın Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile boğuştuğunu, şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre 100'den fazla ülkede 4 bin civarı insanının hayatını kaybettiğini kaydetti. Virüs nedeniyle Avrupa'da ölümlerin devam ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Özellikle İtalya'da, hayat neredeyse durma noktasına geldi, birçok önemli şehir karantina altında. Tabi Avrupa mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki; koronavirüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki; pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız bu sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı."