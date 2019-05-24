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Pegasus’ta Pilot Olma Şansını Yakala

Pegasus Hava Yolları, pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla anlaşma kararı aldı. Bu kapsamda Pilotaj Programı’ndan mezun olacak öğrencilere kendi havayollarında çalışma imkânı sunulacak.

Pegasus’ta Pilot Olma Şansını Yakala

Pegasus Hava Yolları, pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla anlaşma kararı aldı. Bu kapsamda Pilotaj Programı’ndan mezun olacak öğrencilere kendi havayollarında çalışma imkânı sunulacak.

24 Mayıs 2019 Cuma 12:07
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Pegasus’ta Pilot Olma Şansını Yakala

İSTANBUL- 26 bin öğrenciye sahip İstanbul Okan Üniversitesi ile Pegasus Hava Yolları’nın iş birliği anlaşması kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden Pegasus’un kriterlerini karşılayanlara İkinci Pilot olarak çalışma imkânı sağlanacak.

Öğrencilere müjde

Pilotaj eğitimi devam eden İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinden Pegasus’un işe alım ve seçim kriterlerini karşılayanlar ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, Pegasus’ta İkinci Pilot adayı olma hakkını kazanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı pilot lisanslarını aldıktan ve Pegasus bünyesinde Tip eğitimlerini tamamladıktan sonra, İkinci Pilot kadrolarında değerlendirilebilecek. Halen İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü’ne devam eden ve programa yeni katılacak öğrencilerin tamamı, bu iş birliği kapsamında kriterleri karşılamaları durumunda başvuru yapma hakkına sahip olacak.Türk Sivil Havacılık Mevzuatı çerçevesinde İstanbul Okan Üniversitesi’nde kurulan Uçuş Eğitim Organizasyonu’nun sorumluluğunda ve pilotaj lisans eğitimi kapsamında teorik eğitimlerini alan Pilotaj Bölümü öğrencileri, Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) bünyesinde de uçuş eğitimlerini tamamlıyor.

Bahçelievler Kampüsü’nde faaliyet gösteren Okan Havacılık’ta pilot adayları iki pilotun birbirleriyle olan ilişkisi, pilotlar arası görev dağılımı gibi konularda prosedür eğitici Boeing 737 NG Simülatörü ile eğitim alıyor. Dört yıllık eğitimleri kapsamında simülatörden yararlanan Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi OKSEM aracılığıyla üniversite öğrencisi olmayanlar da pilot sertifikası alabiliyor.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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