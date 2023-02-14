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Patiswiss: Depremzedeleri işe alıyoruz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlatılan yardım çalışmalarına 'Patiswiss' destek olmak icin seferber oldu..

14 Şubat 2023 Salı 13:01
Patiswiss: Depremzedeleri işe alıyoruz

HABER: DİNÇER KARACALAR

Patiswiss Çikolata sahibi Elif Aslı Yıldız "İlk etapta 1 milyon TL AFAD’ a nakdi yardım yaptık.Yardımlara devam edeceğiz. 100 depremzedeyi işe almak istiyoruz, Ankara’daki fabrikamızda hemen başlayabilirler, Patiswiss çikolata 

olarak bir gün değil her gün yanınızda olduğumuzu bildirmek isteriz depremden etkilenen vatandaşlarımıza mümkün olan her konuda yardım sağlamaya çalışıyoruz Ankara’daki fabrikamızda öncelikli olarak depremzede vatandaşlarımız olmak üzere farklı pozisyonlarda 100 kişilik işe alımı yapılacaktır’ diye sosyal medyadan duyurulara başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.02.2023 13:08
Anahtar Kelimeler:
Patiswiss
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