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Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, şehit askerler için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı. Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Palandöken'in zirvesinden Türk bayrağı ile kayarak indiler.

01 Mart 2020 Pazar 15:32
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Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler

ERZURUM, (DHA)

İl Jandarma Komutanlığı'nın Palandöken Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri, İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı hain saldırıyı kınamak ve şehit askerleri anmak için Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2300 rakımındaki Gondol-Lift istasyonun bulunduğu alana çekilen Türkiye'nin en uzun zipline hatlarından olan sisteme çıkan ekipler, kar yağışı altında metrelerce yükseklikteki çelik halata dev Türk bayrağı astı. Erzurum kent merkezinden de görülen ay-yıldızlı bayrak drone ile görüntülendi.

Jandarma timleri yerden yakaşık 30 metre yükseklikteki çelik halata Türk bayrağı asarken Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Ejder Zirvesi'nden açtıkları Türk bayrağı ile kayarak indi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan  sporcular kulüp binası önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalandökenZirveDEV TÜRK BAYRAĞIönce Vatan
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