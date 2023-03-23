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Pakistan'dan yardım malzemesi taşıyan ikinci askeri gemi Mersin Limanı'na geldi

Depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ikinci askeri gemi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

23 Mart 2023 Perşembe 15:32
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Pakistan'dan yardım malzemesi taşıyan ikinci askeri gemi Mersin Limanı'na geldi



 

Mersin

Karaçi Limanı'ndan 11 Mart'ta yola çıkan "PNS Moawin" gemisi, sabah saatlerinde limana yanaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, afetzedeler için 2 bin 600 kışlık çadır, battaniye ve çeşitli destek malzemeleri taşıyan askeri gemide, "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla düzenlenen törende ulusal marş eşliğinde Pakistan bayrağı göndere çekildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

"Türkiye, bu yaraları en kısa sürede saracak"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, törendeki konuşmasında, Türkiye ve Pakistan'ın, zor zamanlarda hep birbirlerinin yanında durduğunu söyledi.

Türk milletinin gönlünde Pakistan'ın özel yeri olduğunu belirten Çataklı, "Özellikle zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışma, ülkelerimiz, halklarımız arasındaki kuvvetli bağların ve 'şüphesiz müminler kardeştir' şiarıyla hareket etmenin en somut örneğidir." dedi.

Çataklı, Türkiye'nin 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biriyle sarsıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla ilk andan itibaren sahadaydı. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayreti ile dostlarımızın yardımıyla Türkiye, bu yaraları en kısa sürede saracak. Dostlarımız rahat, müsterih olsunlar. Bu yaraları çok kısa sürede saracak ve ülkemizi güzel günlerine hızla döndüreceğiz inşallah. Yılardır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Türkiye, hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün olmayan bu afette bugüne kadar gösterdiği çabaların karşılığını görmüş, Pakistan'ın aralarında bulunduğu 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri ile 130'a yakın ülkeden deprem bölgesine gelen yardımlar yaralarının sarılmasında büyük bir destek, yardım görmüştür."

Pakistan Milli Günü'nü kutlayan Çataklı, gösterilen dayanışmanın devletler ve insanlar arasındaki gönül bağlarını daha da kuvvetlendireceğini dile getirdi.

Çataklı, iki ülkenin ilişkilerinin gelişeceğini belirterek, "Mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerimizin, iki ülkenin ortak çıkarları temelinde önümüzdeki dönemlerde daha da ivme kazanarak gelişeceğine hepimiz inanıyoruz, inancımız tam." ifadesini kullandı.

"Pakistan ile ortak hedeflerle çabaya, çalışmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da Pakistan'ın yaptığı fedakarlıkların unutulmayacağını, Türkiye'nin de Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğini anlattı.

İki ülkenin bundan sonraki süreçte de daha fazla işbirliği yapmaya devam edeceğini belirten Alpay, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Pakistan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da savunma, güvenlik, savunma sanayi gibi alanlar başta olmak üzere her alanda, tarihin vermiş olduğu sorumlulukla, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlamı kapsamında bundan sonraki süreçte de daha fazla işbirliği yapmaya devam edecek. Biz buna hazırız. Hem uluslararası alanda ve bölgeyi ilgilendiren meselelerde hem de insanlığın tamamını ilgilendiren konularda biz, Pakistan ile ortak hedeflerle çabaya, çalışmaya devam edeceğiz."

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de törende konuşma yaptı.

Programa, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile Pakistan'ın askeri yetkilileri de katıldı.

Gemideki yardımlar, işlemlerin ardından AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanYardım MalzemesiMersin Limanı
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