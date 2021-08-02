Özlem Savaş Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Görevine Getirildi

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Film-San Vakfı'nın Kurucu & Şeref Üyesi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Oyuncu Levent Aykul'un ani vefatı üzerine yerine Film-San Vakfı'nın Kurucu & Şeref Üyelerinden Başarılı Oyuncu ve Ses Sanatçısı Özlem Savaş, Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Özlem Savaş meslektaşı ve çalışma arkadaşı Levent Aykul'un vefatından dolayı çok üzüldüğünü Film-San Vakfı'nın Yönetim Kurulunda Merhum Levent Aykul'dan devraldığı görevi layıkıyla yerine getirmek için özveriyle çalışacağını belirtti. Herşeyin hakkımızda hayırlısı olmasını diliyorum. Mekanın Cennet Olsun Levent'im diyerek duygu dolu anlar yaşadı.