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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru

06 Aralık 2022 Salı 15:39
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara, İzmir ve Adana'da 4 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.
Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin adresine son teklif verme tarihi olan 28 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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