Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
hafif kar duşu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim...
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim...
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki vakalardan sorumlu

Obert ve Calisto, sorumluluk alanlarındaki 28 ayrı soruşturmaya katılırken, 19 ayrı soruşturmanın aydınlatılmasını da sağladı.

13 Mart 2022 Pazar 11:37
Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki vakalardan sorumlu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan kadavra arama köpeği Obert; Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 33, koku molekülleri iz takip köpeği Calisto ise doğudaki 14 ilden sorumlu. Köpekler, geçen yıl Kastamonu, Sinop, Giresun ve Trabzon'da yaşanan sel felaketleri sonucu meydana gelen kayıpları arama çalışmalarında görev aldı. Obert ve Calisto, sorumluluk alanlarındaki 28 ayrı soruşturmaya katılırken, 19 ayrı soruşturmanın aydınlatılmasını da sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde görev yapan Obert ve Calisto, 2018 yılında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne tayin edildi. Obert, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 33 ilde meydana gelen faili meçhul cinayet soruşturmalarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde görev alırken, Calisto ise doğudaki 14 ilde, özellikle kendini ifade edemeyen kayıp Alzheimer hastası, zihinsel engelli ve küçük yaşta çocukların aranması gibi vakalarda görev alıyor. Geçen yıl Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Giresun ve Trabzon'da meydana gelen sel afetinde kullanılan köpekler, kayıpların bulunmasında yardımcı oldu. Obert ve Calisto, sorumluluk bölgelerinde 26 ayrı soruşturmaya katıldı. 19 soruşturmanın aydınlatılmasını sağlayan Obert ve Calisto büyük bir başarıya imza attı. 

ÖZEL YETİŞTİRİLİYOR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Haluk Demirörs'ün idareci ve eğitmenliğini yaptığı Obert ile Kerem Yazağan'ın eğittiği Calisto, görev almadıkları zaman kurumda özel olarak eğitime tabi tutuluyor. Güne veteriner kontrolüyle başlayan kadavra ve iz köpeği, daha sonra koşu ve petlatlon adı verilen engelli parkurda antrenmanlara tabi tutuluyor. Öğleden sonra köpekler, arama eğitimine alınıyor. Eğiticilerinin verdiği görevleri başarıyla yerine getiren köpekler, top ve yiyecekle ödüllendiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ObertCalistoVakaKöpeközel Eğitimliönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Dostlar bir arada geçmişi yad etti
Dostlar bir arada geçmişi yad etti
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma