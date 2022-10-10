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Özbekistanlı firma iş süreçlerini UyumErp ile yönetecek

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Uyumsoft, Özbekistan’ın inşaat, asfalt, beton, parke taşı üretimi, telekomünikasyon gibi farklı sektörlerinde faaliyet gösteren Durable Şirketler Grubu ile iş birliği anlaşması imzaladı. Özbekistanlı Durable Şirketler Grubu, ilk faz olarak beton ve parke tarafında iş süreçlerinin tamamını UyumERP ile yönetme kararı aldı.  

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:57
Özbekistanlı firma iş süreçlerini UyumErp ile yönetecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

İki kurum arasında atılan imzaların ardından projenin ilk aşamasında, şirketler grubunun parke taşı üretimi yapan Durable Parke ve Durable Beton firmasında, bu yıl içerisinde UyumERP projesinin canlıya alınması planlanıyor. Devamında, erp projesinin grubun diğer şirketlerinde devreye alınarak, tüm grup şirketlerinin uçtan uca UyumErp ile yönetilmesi hedefleniyor. Uyumsoft ve Durable şirketlerinin proje yönetim ekipleri, projenin hayata geçmesi noktasında başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

UyumErp, dünyayla rekabet edecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir

Uyumsoft’un kuruluşunda itibaren kurumsal kaynak planlama ERP yazılımı geliştiren bir teknoloji şirketi olduğunu ve global pazarlardaki başarısını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Uyumsoft ERP Satış Direktörü Ebru Tanburacı, şunları söyledi:

“UyumErp ürün ailemiz ile dünyayla rekabet edecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahibiz. 26 yıldır aralıksız yazılım geliştiren, güçlü destek ekibi bulunan, uyumlu, donanımlı, çevik ve hızlı bir şirketiz. Ülkemizde ve yurtdışında hayata geçirdiğimiz başarılı erp projeleri, yerli ve global firmalar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Özbekistan’ın sayılı şirketler grubu erp yolculuğunda, Uyumsoft ile yola devam kararı aldı. İş birliğinin iki kuruma hayırlı olmasını diliyoruz. Projenin ilk aşamasında, Durable Parke ve Durable Beton firmasında, siparişten üretime, tedarik zincirinden satış pazarlama kadar tüm süreçlerinin UyumErp sistemine aktarılarak uçtan uca etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve projenin bu yılın içinde canlıya alınması için çalışmalara hız verdik.” dedi. 

Uyumsoft hakkında: 

Uyumsoft AŞ, 26.’nci yılında 60 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Durable Şirketler GrubuUyumsoft
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