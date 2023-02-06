ÖZBEKİSTAN SANATÇILARI BULTÜRK’TE

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

BULTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tüzün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın telgrafları okundu.

BULTÜRK GENEL BAŞKANI RAFET ULUTÜRK: “

“Kardeş Özbekistan’dan Bulgaristan Türkleri ile kaynaşmamıza vesile olan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyon Başkanı Menderes DEMİR Beyefendiye teşekkür ederim.

Öncelikle sizlere, başta bu güzide toplantımızın tertip komitesi olmak üzere haziruna ve tüm destek sağlayan katılımcı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bulgaristan’da doğmuş olmakla beraber hayatımın halen sürdürdüğüm ve en önemli bölümü olan bölümünü ise, ANA VATAN olarak kabul edip uğruna baş koyup can verdiğimiz Türkiye’de devam ettiren, YESEVİ yolunu yol bellemiş TÜRK-İSLAM kültürünün TURAN ve KIZILELMA mefkûresi ile dopdolu bir kardeşiniz olarak öncelikle kardeş Özbekistan’dan gelen Özbekistan gurubu başkanı Muazzam İbrahimova Hanımefendiye ve ekibine ve tüm Türk Dünyası sevdalılı katılımcılarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

BULTÜRK Derneği 2003 yılında kuruldu. Yine BULTÜRK bünyesinde BULTÜRK Gazetemizi çıkarmaya başladık. Gazetenin dışında bu amaçla 2013 yılında BULTÜRK çatısı altında Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi (BGSAM) faaliyete geçirdik. Bu amaç doğrultusunda Aralık 2022 itibarı ile BULTÜRK’ün toplan 133 kitabı yayınlanmıştır.

Ayrıca BULTÜRK “Bulgaristan Türklerinin Sesi” adlı dernek gazetemizin 2004 yılında yayınlanmaya başladı ve Aralık 2022’de BULTÜRK gazetemizin 188. Sayısını çıkarttık.

BGSAM Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi’nin internet sitesi 2013 yılında açılmış ve yayınına devam etmektedir. Sitemizde (www.bghaber.org)aktüel haber ve yorumlar Türkçe ve Bulgarca yayınlanmaktadır. Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa’da Türk aydınlarının buluşma merkezi BGHABER oldu.”

“BALKANLARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN…”

“Balkanları kontrol etmek için Bulgaristan toprakları en stratejik bölgedir.Bu nedenle Bulgaristan’da güçlü olmak zorundayız. Burası, Türkiye’nin tekrar dünya gücü olması için bir başlangıç olabilir. Bizler buna gönülden inanıyor ve bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

“ÇOK YAKINDA TÜRK’ÜN AY VE YILDIZI TEKRAR GÖKYÜZÜNDE PARLAYACAK VE ESKİLERDE OLDUĞU GİBİ YİNE DÜNYAYA NİZAM VERECEKTİR.”

“Türk-İslam ordularının fetihleri gibi Osmanlı devletinin başında bulunan ve tıpkı ataları gibi KIZILELMA ve TURAN ÜLKÜSÜ’ne doğru bizlerde bu yolda yürümeye ve koşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

Bizler tüm Demokratik dönüşüm isteyenlerin yanındayız.

Bunların dışında, 21. Yüzyıl’ın BULTÜRK nezdinde, “TÜRK ASRI” olması nedeniyle, 2021 Yılı itibarı ile, tarihi “İPEK YOLU’’na atfen LONDRA-PEKİN hattında bulunan yaklaşık 68 ülkenin ekonomik kültürel sosyolojik siyasal, turistik, stratejik, askeri ve ticari güçlerinin birleştirmesinde rol oynayacak olan, yine aylık olarak yayınladığımız “TÜRKLERİN BİRLEŞTİĞİ TÜRK YOLU” dergimizi seçkin kadromuz ile Türk Dünyası’nın ve tüm insanlığın hizmetine gururla sunduk.”

ÖZBEKİSTAN’DAN GETİRDİKLERİ ÖZBEK YEMEKLERİ BİZLERE SUNDULAR

Özbekistan Büyükelçiliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilecek programa katılmak üzere gelen ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun davetiyle BULTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’ndeki etkinliğe katılan gelen Özbekistan gurubu başkanı Muazzam İbrahimova, burada yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke ilişkilerinin gelişmesinin önemini belirtti. İbrahimova’nın konuşmasının ardından Özbek Türkçesinde şarkılar, şiirler okundu ve konukların büyük bir beğeniyle izledikleri Özbek milli oyunlarından örnekler sergilendi.

Programın sonunda sanatçılar, BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk’e, İstanbul Yayın Grubu Başkanı Adil Koçalan’a, Ahmet Tüzün’e, Osman Duman’a ve STK başkanlarına ile tüm katılımcılara kardeş Özbekistan’dan getirdikleri özel hediyeleri ve Özbekistan haritalarını hediye ettiler.

BULTÜRK Derneği’nden de BULTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tüzünetkinliğe katılan sanatçılara teşekkür belgeleri sundu.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyon Başkanı Menderes Demir’i temsilen etkinliğe katılan Osman DUMAN da, katılımcılara ve BULTÜRK Başkanına kendisinin yaptığı “Bilge Kaan Anıtı”hediye etti..

CELAL ÖCAL: “ALİ KUŞÇU’NUN MEZARI BULUNDU”

Toplantıda konuşan araştırmacı-yazar Celal ÖCAL,Osmanlı döneminin ünlü gökbilimcisi Ali Kuşçu’nun 549 yıldır kayıp olan mezarının Eyüp Sultan mezarlığında bulunduğunu ve Arapça olan mezar taşının Dr. Nürselin GÜNEY tarafından trcüme edildiğini bildirdi.

BULTÜRK merkez binasında yapılan etkinliğe Türk Dünyası ve Akraba Topluluklar Başkanı Metin ÖZKAN, İpek Yolu Başkanı Mustafa MAHDUM, Boşnak camiasının Aksakalı Saffet ERDEM, Suriye Dernek Başkanı Ahmet AĞA, Psikolog Alanur Özalpda katıldılar.