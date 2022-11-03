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Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören

03 Kasım 2022 Perşembe 15:05
Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören

İSTANBUL - Geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, törende Türkçe konuşma yaptı. Tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Shimotashiro, eşi hayatındayken kendisini asla yalnız hissetmediğini söyledi. 

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu ve gazeteci Rıza Akın, dün hayatını kaybetmişti. Akın için bugün Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.  Törende Rıza Akın için hazırlanan video gösterimi yapıldı. Anma konuşmaları yapılan törende, Rıza Akın için helallik de alındı. Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Adana'ya götürüldü. Akın'ın eşi Miho Shimotashiro, tören boyunca gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Shimotashiro Türkçe yaptığı konuşmayla eşiyle ilgili duygularını paylaştı. Shimotashiro, eşi hayatındayken yalnız hissetmediğini söyleyerek, kaybından duyduğu acıyı dile getirdi. 


 

KANSERİ YENMİŞTİ

Ağabeyi Erdoğan Akın, yaklaşık 25 sene önce Rıza Akın'a akciğer kanseri teşhisi konduğunu, tedavisi sırasında akciğerinin 4'te 3'ünün alındığını, kanseri yendiği bilgisini paylaştı. 

Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ölümüyle ilgili "Rıza kardeşimi beklenmedik şekilde erken kaybettik. Çok değerliydi. İyi bir gazeteciydi. Yeri doldurulamayacak arkadaşlarımızdan biriydi. Acımız, üzüntümüz sonsuz. Ben Adana'daydım, beyin kanaması geçirdiğini söylediler. İki gün sonra çıkar hayatımıza bakarız diye bakıyorduk fakat hayat böyle bir şey" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Rıza AkınAtlas SinemasıTören
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