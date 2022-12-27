Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.480,21
ALTIN
1.087,22
DOLAR
18,71
STERLİN
22,60
EURO
19,95
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Menemen'de satılık arsalar
Menemen'de satılık arsalar
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski...
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Orman Genel Müdürlüğü 249 Orman Mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 249...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otellerde renovasyon dönemi başladı

Oteller, artık eskiyen yapılarını yıkıp yeniden yapmak yerine renovasyonu tercih ediyor.

27 Aralık 2022 Salı 12:06
Otellerde renovasyon dönemi başladı

Onarılıp, yenilenen ve yeni eklentilerle tasarlanan oteller, hem modernleşiyor hem de tasarruf sağlanmış oluyor. Bu alandaki öncü isim olan Nil Uzun, Türkiye’deki otellerde estetikte yeterli özenin gösterilmediğine dikkat çekerek “Artık Türkiye’de de birçok otel tasarımına odaklandı. Odalardan üniformalara her şey yeniden tasarlanıyor” dedi. 

Geri dönüşüme katkı sağlıyor

Birçok otelin renovasyonunu gerçekleştiren Modacı Nil Uzun, “Geri dönüşümüm bu kadar önem kazandığı bir çağda otelleri yıkıp yeniden yapmak yerine mimari dokunuşlar ve dekorasyon renovasyon ile yeniden tasarlamayı tercih ediyorum. Böylelikle hem otelleri modernleştirip çağa uygun hale getiriyoruz hem de bunu yeniden yapımdan çok daha uygun tasarlamış oluyoruz. Aynı şeyi moda alanında da destekliyorum. Enerji tasarrufunun her anlamda önem kazandığı bu dönemde, baz olarak halihazırda üretilmiş parçalara kendi yorumumu katarak, yeniden tasarlamayı çok doğru buluyorum” diye konuştu. 

A’dan Z’ye tasarım

Yaptığı ‘hotel styling’ işi hakkında bilgi veren Uzun, “Otelleri stilize ettiğim bu iş alanımın kapsamı çok geniş. Sosyal medya çekimlerinden, reklam filmine, üniforma tasarımından sofra ve sunuma, oda ve genel alan dekorasyonlarına dek yaratıcılık, zevk ve dokunuş gerektiren her detaya hakim olan bu işi Türkiye’de ilk yapan, geliştiren ve hala tek yapan kişiyim” ifadelerini kullandı.

Mekâna ruh katıyor

Farklı konseptlerde tasarlanan otellerin misafirlerine unutulmaz deneyimler sunmayı amaçladığını kaydeden Uzun, “Esas süreç o farklı konsepti yaratmaktan sonra başlıyor aslında. Yola çıktığınız o konsepti sadece binayı tasarlamakla hayata geçiremiyorsunuz. Öncelikle bu konsepti müşterilere en doğru biçimiyle tanıtmak için pazarlama bölümünün kullanımına uygun reklam filmi, kampanya ve otel görselleri gerekiyor. Artık iddialı görseller seçimde sizi en öne çıkartan detay. İşte burada hotel styling ile çalışmaya başlıyor ve inşa ettiğiniz konsepte uygun bir ruh yaratıp bunu dekorasyondan, karşılamaya, yeme içme seçimlerinden peyzaja kadar her unsurda hissedilmesini sağlıyorsunuz. Yarattığınız konseptin karşı tarafa geçmesini sağlayan kişi hotel stylist oluyor. Yani mimar değil ama mimarın yaptığına son yorumu ve tadı katan gibi düşünebilirsiniz. Ya da şef değil ama onun sunumundaki tüm şıklığa imzasını atan…” dedi.

Cesaret edilmemiş renkler

Uzun, otel tasarımlarının ilgi görmesinin sebebini ise daha önce hiç cesaret edilmemiş renkler, desenler ve kendisine özgü kombinler olarak açıklıyor. Uzun, moda anlayışı hakkında ise “Aynı modada olduğu gibi maximalist bir tarzım var kesinlikle lüks ve kesinlikle sıradanlıktan çok uzak, mutlaka görkemli, renkli ve göz alıcı. Evet benimle çalışan zaten benim tarzımı istediği için geliyor ama otelin genel konseptine uygun, yaratılmak istenen tarzı güçlendirerek öne çıkartmayı hedefleyen, destekleyen bir çalışma yaratıyorum. Bu bilinç, hayal dünyamı sınırlamıyor asla ama hayallerimin yönünü belirliyor” diye konuştu.

Abajurlar, heykeller, tablolar…

Uzun, tasarımlarımdaki vazgeçilmez ögelerini şu şekilde sıraladı: “Otelde, botanik, antika, mermer dokular, avizeler ve vintage aydınlatmalar, abajurlar, kadife, heykel ve tablolar, mutlaka kristal aynalar, özel baskı desenli halılar, ayrıntılarda ceviz mobilyalar, her otelin genel renk ve dokusuna göre ürettirdiğim mumlar, çiçekler… Modada ise animal print (leopar, zebra), çizgiler ve karo desenler, çiniler, barok desenler, mutlaka ışıltı, gold, askeri ceketler ve kamuflaj desen…”

Estetikte zayıflar

Türkiye’deki otellerin inşaat tekniğinde çok başarılı olmalarına karşılık estetikte yeterli özenin gösterilmediğine dikkat çeken Uzun, “Estetik zevk bambaşka bir gusto ve dünya vizyonu gerektiriyor ve buna sahip bir iş gücü bulmak zor tabi. Avrupa’yla kıyaslarsak onların doğalında, en rutin hayat tarzında bile var olan çiçek, dekorasyon, sunum gibi ögeler biz de sonradan adapte olunan bir hayat tarzı maalesef. O yüzden mutlaka profesyonel bir destek alınarak, o pahalı yatırımlara yakışacak görsellikte oteller yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak son yıllarda Türkiye’de bu konunun önemini fark edenlerin sayısı da hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nil Uzun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endüstriyel baskıda dünya lideri EFI, tüm sektörlere hitap ediyor
Endüstriyel baskıda dünya lideri EFI, tüm sektörlere hitap ediyor
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Menemen'de satılık arsalar
Menemen'de satılık arsalar
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak
Verar Kargo: Türkiye'de her geçen gün E-Ticaret ile birlikte kargo sektörü hızla büyümekte!
Verar Kargo: Türkiye'de her geçen gün E-Ticaret ile birlikte kargo sektörü hızla büyümekte!
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu' başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu' başlatıldı
Tükenmişlik Nedir? Nasıl Önlenir? Online Terapi İşe Yarar mı?
Tükenmişlik Nedir? Nasıl Önlenir? Online Terapi İşe Yarar mı?
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi