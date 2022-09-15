Tatil planları yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri de otel seçimleridir. Tatil süresince kalacağımız oteller bize her türlü hizmeti sunabilmeli ve aynı zamanda beklentilerimizi tam olarak karşılayabilmeli. Nereye gidersek gidelim aslında önceliği vermemiz gereken en önemli konu budur. Çünkü oteller o kadar çok farklı hizmetler verebilirler ki eğer doğru seçim yapmazsak o zaman tatilimiz ciddi sorunlar ile dolabilir. Bildiğiniz gibi gittiğimizde yerlerde birçok farklı otel konsepti bulabiliriz. Kimileri çok büyük alanlara kurulan ve her türlü hizmeti sunabilirken kimileri ise sadece oda hizmeti veren küçük otellerdir. Bizler ise dilediğimizi seçebilir ve kalabiliriz. Bu sayede konaklama konusunda hiçbir sorun yaşamadan rahat bir şekilde tatil yapabiliriz.

Hatta otelleri sadece tatil yapmak için kullanmamız gerekmiyor. Bazı oteller bizlere toplantı, düğün, tanıtım veya buna benzer etkinliklerimiz içinde yardımcı olabilirler. Birçoğumu otel denince aslında tatil beldelerinde kaldığımız o büyük otelleri düşünürüz. Ancak çok farklı amaçlar için kullanılabildikleri için oteller hakkında bu şekilde düşünmemek daha doğru olabilir. Farklı konseptlere sahip olan birçok otel çeşidi olabilir. Oteller genel olarak turistik belgeli ve turistik belgesiz oteller olarak iki gruba ayrılırlar. Turistik belgesiz oteller yerel yöneticiler tarafından kontrol edilen otellerdir. Turistik belgesi olan oteller ise direk olarak turizm bakanlığı tarafından kontrol edilir. Bu oteller ise sahip oldukları imkânlar ve verdikleri hizmetlere göre 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller olarak 5 ayrı gruba ayrılırlar.

Otel Seçimlerinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Oteller konusunda bilgileri olan kişiler genellikle konaklama konusunda en doğru seçimleri yaparlar. Seçtikleri otellerin hangi olanaklara sahip olduklarını bildikleri takdirde insanlar her zaman rahat bir şekilde hizmet alabilir ve konforlu bir şekilde konaklayabilirler. Bu durum gittikleri her yer için geçerlidir. İster tatil bölgelerine gitsinler ister farklı yerlerde konaklasınlar herkesin seçenekleri oteller hakkında dikkatli olmaları çok önemlidir. 5 yıldızlı oteller misafirlerine birçok farklı hizmet sunabilirler. Sauna, spa, masaj, hamam, havuz, suit odalar, jakuzi, termal havuzlar, tekne turları, su sporları, aqua park, büyük etkinlikler için salon ve personel, ulaşım, yemek, eğlence, çocuk bakımı, sağlık hizmetleri ve buna benzer birçok farklı hizmet sunabilirler.

1 yıldızlı oteller ise genellikle sadece oda hizmetleri sunarlar. Yani aralarında çok büyük farklar vardır. Bu sebeple insanlar mutlaka kalacakları oteller hakkında seçimlerini yapmadan önce beklentilerini ve ihtiyaçlarını net olarak belirleyerek araştırmalarını da ona göre yapmalıdırlar. Özellikle dünyaca ünlü otel zincirlerinin şubelerinde kalacak olan kişiler çok üst düzey hizmetler alabilirler. Ancak hizmet çeşitliliği, otelin konumu, ismi ve sunulan paketlere göre doğal olarak farklı ücretler ödenecektir. Bu sebeple otel seçimleri yapmak zorunda olan kişiler mutlaka bu konuları da dikkate almalıdırlar.