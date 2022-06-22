Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.561,82
ALTIN
1.021,28
DOLAR
17,36
STERLİN
21,16
EURO
18,24
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:15
Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye ile Adana'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kararı bulunan 20 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. 70 polisin görev aldığı şafak operasyonunda Osmaniye ve Adana'daki 20 adrese eş zamanlı girildi. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 9 şüpheli gözaltına alırken, uyuşturucu satışında kullanıldığı tahmin edilen hassas teraziler ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonOsmaniyeAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltı sayısı 236’ya yükseldi
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltı sayısı 236’ya yükseldi
'Resmi koruma alanı ilan edilen bölgenin yüzde 20'si yandı'
'Resmi koruma alanı ilan edilen bölgenin yüzde 20'si yandı'
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde uzman çavuş şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde uzman çavuş şehit oldu
Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Mansur Yavaş: 5 günde, bir yılda düşen yağış miktarının yarısı kadar yağış aldık
Mansur Yavaş: 5 günde, bir yılda düşen yağış miktarının yarısı kadar yağış aldık
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 30 sivil anıldı
Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 30 sivil anıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi