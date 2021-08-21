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Osman Yıldız Kimdir?

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:53
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Osman Yıldız Kimdir?

Son dönemlerde gündemden düşmeyen Osman Yıldız, 1994 senesinde Güney Doğu Anadolu’nun incisi Siirt’te dünyaya geldi. Yıldız, İstanbul’da eğitimine devam ederken fotoğraf sanatına olan yatkınlığı ve ilgisi öğretmenleri tarafından dikkat çekti. Henüz 11 yaşındayken fotoğraf makinesi ile tanışan deneyimli sanatçı, daha o günlerde aldığı dereceler ile bu alanda fark yaratacağının sinyallerini verdi. Yıldız, genç yaşlarda başlayan bu tutkusuyla başarılı kariyerinin temellerini atmış oldu. Tecrübeli sanatçı 10 yılı aşkın süredir moda fotoğrafçılığı ile ilgileniyor ve mesleğine olan sevgisini. “İnsan sevdiği işi yapmalı. Çünkü ancak bir işi severse başarılı olabilir ve kendisini geliştirebilir” sözleriyle ifade ediyor.

Fotoğraf Sanatında Sözün Bittiği Yer

Moda sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Osman Yıldız, “Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı” ve “Yılın Fotoğraf Sanatçısı” ödüllerine layık görüldü. Genç sanatçı, yaptığı çapıcı çalışmalar ile kısa süre içerisinde moda camiasında dikkat çekmeyi başardı. Deneyimli isim, ünlü modellerden dergi kapaklarına kadar pek çok önemli projede görev aldı. ‘’ Ben modellere kurduğum bağ ve mesleğe olan aşkım sayesinde bu yere geldim” diyerek kendini ifade eden Yıldız, hayallerinin peşinden gitmeye ve yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Tutkudan Gelen Güç

Moda fotoğrafçılığının tanınmış simalarından biri olan Osman Yıldız, elde ettiği başarıları mesleğine olan tutkusuna bağlıyor. Fotoğraf sanatına olan ilgisini ve yeteneğini sürekli olarak ilerletmeyi gaye edinen tecrübeli sanatçı, boş zamanlarını kendisini geliştirmek için harcıyor. Yıldız, deneme çekimlerine ek olarak fotoğraf sanatı ile ilgili programlara ve uygulamalara da son derece hâkim. Pek çok firmanın markaj altına aldığı ünlü sanatçı, Ivana Sert başta olmak üzere birçok popüler isim için çekim yapıyor.

Sosyal Medyanın YILDIZ’I

Çekimlerin aranan yüzü Osman Yıldız, sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanıyor. Resmi Instagram hesabı üzerinden renkli kareler paylaşan sanatçı, moda çekimlerine ve toplantı duyurularına da yer veriyor. Yeni nesil fotoğrafçılara ilham veren Yıldız, yaratıcı çalışmalarıyla moda fotoğrafçılığına öncülük ediyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalayan başarılı sanatçı, takipçileriyle oldukça sıkı bir bağ kurmayı da başarmış.

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