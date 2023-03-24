Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 18 Uzman Yardımcısı alınacak.



Başvurular, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Birimine istenen belgeler ile birlikte en geç 6 Nisan 2023 günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla yapılabilecek.



Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 7 Nisan 2023 günü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin web sitesinden duyurulacak.



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