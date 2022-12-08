Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Orman Mühendisleri Odası tarafından "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" ve "Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.



Duyuruda, istenilen evrakların 19 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Oda'ya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilmesi gerektiği belirtildi. Sınav başvurularının 21 Aralık 2022 Çarşamba gününe kadar inceleneceği ve SMM sınavına girecek adayların Oda'nın internet sayfası ile ilan tahtasında 23 Aralık 2022 Cuma gününe kadar duyurulacağı açıklandı.



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