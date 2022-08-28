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Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak

28 Ağustos 2022 Pazar 11:30
Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan il ve pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 338 (üç yüz otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıkayınız.

İLAN.GOV.TR

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