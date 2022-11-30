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Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:57
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplam 224 daimi işçi alacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 6.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.11.2022 14:01
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