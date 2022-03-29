Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.200,97
ALTIN
902,66
DOLAR
14,73
STERLİN
19,35
EURO
16,34
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor
Orman Genel Müdürlüğü 1.500...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor

29 Mart 2022 Salı 13:53
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.

Adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kerküklü Dr. Nefi Demirci’ye Büyük Kanaat Önderi Ödülü
Kerküklü Dr. Nefi Demirci’ye Büyük Kanaat Önderi Ödülü
Mebrur Turizm Sizleri KUDÜS 'e Davet Ediyor
Mebrur Turizm Sizleri KUDÜS 'e Davet Ediyor
﻿Eski Başkandan Göztepe Atağı
﻿Eski Başkandan Göztepe Atağı
Bakan Soylu: Türkiye, 4 yılda en çok insani yardım yapan ülke oldu
Bakan Soylu: Türkiye, 4 yılda en çok insani yardım yapan ülke oldu
İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: Çok korktuk
İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: Çok korktuk
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma