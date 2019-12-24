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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da ise yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da ise yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

24 Aralık 2019 Salı 11:38
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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içerisinde

gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili çalışma başlatıldı. Hakkında beyan bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut olan ve bylock programda ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul Merkezli 16 ilde operayon düzenlendi. 5 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, adresleri belirlenen 49 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. 15 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.  

TSK'NIN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 30 GÖZALTI KARARI

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 30 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 7'si daha önce ihraç edilen 23'ü muvazzaf toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı üzerine de Konya merkezli 23 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Operasyonlar Peş Peşe GeldiTürk Silahlı Kuvvetleri
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