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Operasyon için her şey planlandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusuna olası operasyona ilişkin "Her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor." dedi.

Operasyon için her şey planlandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusuna olası operasyona ilişkin "Her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor." dedi.

25 Aralık 2018 Salı 13:42
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Operasyon için her şey planlandı

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Operasyon ne zaman, bekleyecek miyiz?" sorusuna Bakan Akar, "Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey ona göre, zamana uygun şekilde devam ediyor." karşılığını verdi.

Başka bir gazetecinin Münbiç Yol Haritası'na ilişkin sorusu üzerine Akar, "Çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz olacak ABD'lilerle. İlgili askerler görüşüyorlar. Bizim temaslarımız, asker arkadaşlarımızın temasları var. Dolayısıyla en üst düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede bunun içi doldurulacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek, belirlendiği zaman sizlere açıklanacak." ifadelerini kullandı. 

ABD'deki istifalara yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Kendi kararları, kendi içişleri." yanıtını verdi.

"İyi haberler vereceğiz"

Uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin soru üzerine Akar, "Personelimizin geleceği, özlük hakları bizim temel konularımızdan biri. Biz bu konuları gece gündüz çalışmak ve takip etmek durumundayız. Uzman kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük hakları ile ilgili konuları yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda onlara da iyi haberler vereceğiz." diye konuştu. 

Hulusi Akar, "tek tip askerlik" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Bir gazetecinin "S-400'lerin alımıyla ilgili bir sıkıntı yok değil mi" sözlerine Milli Savunma Bakanı Akar, "Planlandığı şekilde devam ediyor." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı AkarFırat
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