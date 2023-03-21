Onur Sar‘dan gençler için dev proje

Haber: Aslan Sayım

Başkan Vekili Onur Sar, özellikle son zamanlarda yasaklı madde kullanımının yaygınlaştığı ve en ufak yerleşim yerlerine kadar yayıldığını gördüklerini ve bunları göz önünde bulundurarak hazırladıkları projeler içinde; Rehabilatasyon merkezi ve gençlerin sporsal faaliyetlerine daha fazla vakit harcayarak madde kullanımından uzak durmaları için yapılacak olan faaliyet alanları ve merkezler kurma konusunda projelerini hayata geçirmek için Celaliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak start verdiklerini belirtti.

Onur Sar, ülkemizin geleceği olan gençlerin geleceğinden herkesin sorumlu olduğunu sözlerine ekleyerek, “Daha güzel yarınlar için ve tertemiz bir gençlik umudu ile elimizden gelenin fazlasını her daim yapmak durumundayız ve bunun için var gücümüzle imkânlarımız dâhilinde mücadeleediyoruz ve etmeye devam edeceğiz, bu projede yanımızda olan DMW ve Doğubeyazıt Belediyesineşah sım adına ve Celalilerder adına teşekkür ederiz. Hep beraber ülke olarak çok daha güzel şeyler yapacağımızın kanaatindeyim” dedi.