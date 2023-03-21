Onur Sar‘dan gençler için dev proje

Haber: Aslan Sayım
Başkan Vekili Onur Sar, özellikle son zamanlarda yasaklı madde kullanımının yaygınlaştığı ve en ufak yerleşim yerlerine kadar yayıldığını gördüklerini ve bunları göz önünde bulundurarak hazırladıkları projeler içinde; Rehabilatasyon merkezi ve gençlerin sporsal
Onur Sar, ülkemizin geleceği olan gençlerin geleceğinden herkesin sorumlu olduğunu sözlerine ekleyerek, “Daha güzel yarınlar için ve tertemiz bir gençlik umudu ile elimizden gelenin fazlasını her daim yapmak durumundayız ve bunun için var gücümüzle imkânlarımız dâhilinde mücadeleediyoruz ve etmeye devam edeceğiz, bu projede yanımızda olan DMW ve Doğubeyazıt Belediyesineşah
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