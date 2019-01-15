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Önleyici güvenlik tedbirleri artırılacak

YÖK, "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındığını duyurdu.

Önleyici güvenlik tedbirleri artırılacak

YÖK, "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındığını duyurdu.

15 Ocak 2019 Salı 17:26
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Önleyici güvenlik tedbirleri artırılacak

YÖK'ün sitesinde yer alan açıklamada "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" ilgili şu ifadelere yer verildi:

''YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçmiş; son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek, bu üzücü olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı.

YÖK ve İçişleri Bakanlığının "geçici ortak komisyon" kurması kararlaştırılmıştı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin görüşmüş, bu görüşme neticesinde İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kalmışlardı.

"Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" gerçekleştirildi

YÖK'te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı "Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı" adı altında gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.''

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE

YÖK'te ilk kez gerçekleştirilen "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" sonrasında öncelikli olarak alınan ilk kararlar da paylaşıldı.

Alınan kararlar şöyle duyuruldu:

''Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarının odaklanması gereken iki husus nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün oluşturulmasıdır. Akademik özerklik ile güvenlik arasındaki hassas ilişkiyi de dikkate alarak akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin huzur ve güvenini önemsemekteyiz.

Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin huzur ve güven içinde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet misyonlarını gerçekleştirmeyi teminen "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu", İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenlerin katılımıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç başkanlığında toplanarak öncelikli olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,

2- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,

3- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması,

4- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.''

DHA

Son Güncelleme: 15.01.2019 17:39
Anahtar Kelimeler:
önleyici Güvenlik TedbirleriYÖK
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