Önce Vatan gazetemize yeni bir ödül daha

Önce Vatan ve Yeni Çağrı Gazeteleri imtiyaz sahibi, çizgisini hiç bozmadan meslekte yarım asırı deviren, bizim ve tüm genç gazetecilerin önünü açan, şirketler grubumuz ve gazetelerimiz ile basın hayatında herkese "baba" olan canım babacığım Abdullah Akosman Meslek Onur Ödülü'ne layık görüldü ve ödülü gazetemiz yazarlarından Kamil Hızer teslim aldı, kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca gecede "savaşa hayır" mesajı da verildi. Biz de savaşa hayır, barışa evet diyoruz! Ve canım babam... Seninle gurur duyuyorum ve senin izinden yürüyorum!

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Legend Of The Year” “Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni İstanbul Maltepe Kuğu Gölü Davet Merkezi’nde görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından gerçekleştirilen ödül törenini Tayyar Işıksaçan ve Bahar Ersayın sunuculuklarını üstlenirken birbirinden ünlü isimler ödüllerini aldılar.

Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni’nde gazetemizin kurucusu Abdullah Akosman “Meslek Onur Ödülüne layık görüldü. İşlerinin yoğunluğundan dolayı törene katılamayan Abdullah Akosman’ın yerine ödülünü gazetemiz yazarlarından Kamil Hızer aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Hızer “Gazetecilik mesleğine 57 yılını vermiş ve bu süreçte birçok gazeteci yetiştirmiş bir üstadın ödülünü onun adına almaktan büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Ödül töreninde duygusal anlar

“Legend Of The Year” “Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni daha önce Ukrayna, İngiltere ve Azerbaycan’da düzenlenirken İstanbul’daki ödül töreninde duygusal anlar yaşandı.

Ödül töreninin başlangıcında kısa bir konuşma yapan Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Ukraynalı İş Kadını Oksana Kuznetsova “Ben Azerbaycanlı bir baba ve Ukraynalı bir annenin evladıyım. Bugün her iki vatanımda da maalesef savaş var ve bu beni çok üzüyor” dediği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Kuznetsova “Bu yola savaşa hayır sloganı ile çıktık. Ve amacımız savaş mağdurlarına destek olmaktı ve bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Ve Türkiye benim vatanım. Türkiye’nin hem Ukrayna’ya hem Azerbaycan’a verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize minnettarım” diyerek konuşmasını tamamladı.

Oksana Kuznetsova’nın konuşmasının ardından ünlü modacılar Kübra Kaplan &Fatma Kaplan’ın birlikte tasarladıkları “Savaşa Hayır” sloganlı defilesi törene damga vururken defile sonunda Türk Cumhuriyetlerine ait bayrakların mankenler tarafından açılması geceye katılan konuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Birbirinden ünlü isimler törende ödüllerini aldı

Geceye İlyas Salman, Aydilge, Serpil Tamur, İbrahim Konar, Nagihan Karadere, Ozan Koçer, Asil Mucize, Uğur Arslan, Gülmira İbrahimoğlu, Nilay Dorsa, Alper Altun, Uğur Alaattinoğlu, Erdoğan Arıkan, Güvenç Kurtar, Ferah Zeydan gibi ünlü isimler katılırken kendilerine verilen ödüllerini de aldılar.

Ödüllerini alan tüm ünlü isimler yaptıkları konuşmalarında “Savaşa Hayır” sloganı ile hazırlanan bu törene katılmaktan ve bu gecede ödül almaktan dolayı duydukları mutluluklarını ifade ettiler.

Kazak manken Nargiz Jafarova podyumlardan ekranlara geçiş yapmaya hazırlanıyor

Kazakistan’ın tanınmış modellerinden biri olan Nargiz Jafarova aynı başarısını ülkemize gelerek devam ettiriyor.

Başarılı manken ülkemizde düzenlenen bir güzellik yarışmasında ikinci güzel olarak seçilirken adeta güzelliğini de tescil ettirmiş oldu.

Birçok ünlü modacının ilk tercih ettiği mankenlerden biri olan Nargiz Jafarova aynı zamanda yine bir çok ünlü markanın yüzü olarak başarısını devam ettiriyor.

Son 4 yıldır ülkemizde çalışmalarına devam eden başarılı manken aynı zamanda oyunculuk alanında eğitimlerine devam ederken ilerleyen günlerde kendisine gelen teklifleri değerlendirerek dizi ve sinema sektöründe de boy göstermeye hazırlanıyor.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Nargiz Jafarova “ Burada kendimi Kazakistan’daymış gibi hissediyorum. Podyumlardaki başarılarımı ekran önünde de sergilemek için Türkiye’nin önde gelen oyuncu koçlarından eğitimler alıyorum. Hedefim podyumlardaki başarımı ekranlara taşımak” diyerek duygularını dile getirdi.