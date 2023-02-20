Onat’tan afet bölgesindeki gazetecilere ziyaret

Türkiye, iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerde basın camiası da büyük yaralar aldı. Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, deprem bölgesinde büyük zorluklar içerisinde görevlerini sürdürmeye çalışan gazete işletmelerini ve gazetecileri ziyaret etti. 10 ili kapsayan ziyaretler 15 Şubat 2023 tarihinde Adana’dan başladı. Ardından sırasıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya illerinde temaslarda bulunuldu. Ziyaretlerde basın kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülerek depremden zarar gören gazetecilerin durumları hakkında bilgi alındı, basın kuruluşlarının ve baskı tesislerinin deprem sonrası fiziki şartları değerlendirildi.

Genel Müdür Yardımcısı Onat, geçirdiği trafik kazasında yaralanan Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde görevli muhabirlerden Bestami Bodruk’u da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesindeki temaslarında Onat’a, Basın İlan Kurumu Hukuk Müşaviri Bilal Kılınç ve il müdürleri eşlik etti.

Yaraların sarılması için mücadele ediyoruz

Çok sayıda gazetecinin de yaşamını yitirdiği afetin izlerinin silinmesi için ülke çapında büyük ve özverili bir mücadele yürütüldüğünü kaydeden Onat, basın camiasının depremden etkilenen basın mensupları için kenetlendiğini vurguladı.

Ülkemizde uzun yıllardır basının en büyük destekçisi olan Basın İlan Kurumu’nun üzerine düşeni yaptığını dile getiren Onat, “Afetten etkilenen basın mensupları için ilk günden itibaren maddi ve manevi her türlü desteği vermek için çalışmalar yürüttük. Deprem bölgesindeki sosyal ve psikolojik yaraların sarılmasında yerel basın hayati önem taşımaktadır. Bu noktada, deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm destek verilecektir. Vefat eden basın mensuplarının geride kalan yakınlarına ve yaralanan basın mensuplarına yönelik basın camiası üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

Ziyaret ile alakalı hazırlanan rapor, bu hafta toplanacak olan Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna sunulacak. Genel Kurulun basın kuruluşlarına yönelik destekleri içeren önemli kararları alması bekleniyor.