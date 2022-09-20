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Onat: Türk basınının 61 yıldır en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu’dur

Basın İlan Kurumu resmi ilan ve reklam alma hakkı bulunan 6 ilden gelen gazetelerin sahipleri ve temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır’da bölge toplantısı düzenledi. Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, “Türkiye’de hala güçlü bir basından bahsedilebiliyorsa, bunda Basın İlan Kurumu’nun payı büyüktür” dedi.

20 Eylül 2022 Salı 16:57
Onat: Türk basınının 61 yıldır en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu’dur

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak’tan gelen 58 gazete sahibi ve temsilcisinin katıldığı toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’a, İlan Müdür Yardımcısı Ümit Mert, Kontrol Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ökkeş Buğra Atılgan, Diyarbakır İl Müdürü Osman Başeğmez eşlik etti.

Genel Müdür Yardımcısı Onat, toplantıda yaptığı konuşmada, ülke genelinde şimdiye kadar 45 ilden gelenlerle bölge toplantıları gerçekleştirildiğini, bu toplantılarda basının gelişimi, mevzuat düzenlemeleri, dijital dönüşüm süreçleri, kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını ifade etti.


Yerel basın temsilcileriyle bir araya gelmenin önemine değinen Genel Müdür Yardımcısı Onat, “Türk basının 61 yıldır en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu’dur. Özellikle yerel basının hayatiyetini sürdürebilmesinde Kurumumuzun önemini daha iyi anlıyoruz. Sanıyorum taşra teşkilatlarıyla bu kadar iç içe çok az kamu kurumu vardır. Hem şubelerimiz hem Genel Müdürlüğümüz marifetiyle sizlerle güçlü bir bağ kurduğumuzu, yine sizlerin ifadeleriyle biliyoruz. Yıl içinde sürekli buluşmalar tertip ediyor, uzak yakın demeden sizleri dinlemeye, yeniliklerimizi duyurmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumun son aylarda bazı tartışmaların odağı haline getirilmeye çalışıldığına işaret eden Onat, “Sizlerle tesis ettiğimiz güçlü bağı anlamayanlar, Basın İlan Kurumu’nu ceza veya ödül merci gibi lanse etmek istiyorlar. Oysa sizlerin de çok iyi bildiği gibi resmi ilan ve reklam alma kriterleri mevzuata tabidir. Burada mesele tam da budur; mevzuat hükümlerine uyuluyor mu uyulmuyor mu?

Son yıllarda çıkarılan tüm tartışmaların özneleri ‘hem mevzuata uymayalım hem resmi ilan alalım’ diyenlerdir. Bizler de sizlerin, okurlarınızın haklarını korumak adına, bu tür gazetelerle sizleri ayırıyoruz” diye konuştu.

Onat’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri görüşlerini ifade etti, gelen sorular birim müdürlerince cevaplandırıldı.

Toplantı, gazete sahipleri ve temsilcilerinin onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen sohbet bölümü ile sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının Diyarbakır’dan sonraki durakları Trabzon, Malatya, Adana ve İstanbul olacak.

Son Güncelleme: 20.09.2022 16:59
Anahtar Kelimeler:
Onat: Türk Basınının 61 Yıldır En Büyük Destekçisi Basın İlan Kurumudur
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