Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.401,59
ALTIN
932,65
DOLAR
15,87
STERLİN
19,83
EURO
16,68
Açlık Hissi Yaşamadan Fazla Kilolarınızdan Kurtulun; Mide botoksu
Açlık Hissi Yaşamadan Fazla Kilolarınızdan...
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Öldürülen uzman çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

17 Mayıs 2022 Salı 13:14
Öldürülen uzman çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

İZMİR - İzmir'de tartıştığı Muzaffer Tüz (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Uzman Çavuş Alper Akkaş (27), memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çeşme ilçesinde tartıştığı Muzaffer Tüz tarafından göğsünden bıçaklanıp öldürülen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş için Antalya'da, Uncalı Mahallesi Hasan Kartal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, askeri personel, Akkaş'ın babası Mustafa, annesi Mihriban Akkaş ve yakınları katıldı. Tören sırasında güçlükle ayakta duran anne Mihriban Akkaş, "Benim çocuğumu toprak kabul edemez" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Akkaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öldürülen Uzman çavuşUzman Çavuş Alper Akkaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı
Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı
"AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek"
"AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek"
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut Hatay'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut Hatay'da
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İmza gününde izdiham yaşandı
İmza gününde izdiham yaşandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi