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Okullarda seçim sandıkları kuruldu

İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

Okullarda seçim sandıkları kuruldu

İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

30 Mart 2019 Cumartesi 13:16
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Okullarda seçim sandıkları kuruldu

İSTANBUL (DHA) 

31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı. 

31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı. Beşiktaş Nisbetiye Caddes'ndeki özel bir okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSeçim SandıklarıOkullar
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