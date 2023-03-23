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Okan Koldere'nin İşçilikten Patronluğa Uzanan Başarı Hikayesi!

1950'li yıllarda yaşadığı ciddi iş gücü kaybını doldurmak için Türkiye'den binlerce işçi alan Almanya, uzun yıllar boyunca Türklere ev sahipliği yaptı. Aradan geçen 70 yıl boyunca Almanya'da çalışmaya ve ardından yerleşerek yaşamayan başlayan binlerce Türk, gelişmeler sonrası iş sahibi olmaya başladı.

23 Mart 2023 Perşembe 16:25
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Okan Koldere'nin İşçilikten Patronluğa Uzanan Başarı Hikayesi!

Dedelerinin iş için göçtüğü Almanya'da 3. nesil olarak çalışkan ve profesyonel olarak eğitim alan kişiler, iş sahibi ve istihdam yaratan isimler olmaya başladı. En iyi örneklerden birisi olan Samsun'lu genç iş adamı Okan Koldere, yaşadığı süreci ve elde ettiği başarılı anlattı...


Öncelikler merhaba, sizi tanıyalım?
Almanya Köln doğumlu, işçi sınıfı bir aileden geliyorum. Dedemiz iş imkanları için geldiği Almanya'da yaşamaya devam etmiş, ben ailenin 3. kuşak nesliyim. Eğitime, çalışmaya ve azme inanıyorum, o yüzden çok çalıştım ve bunu kendi işimi kurarak taçlandırdım. Şu anda birçok alanda faaliyet gösteren bir şirketim var, ciddi istihdam sağlayan bir konuma geldik. 

Almanya'da doğdum dediniz, aslen nerelisiniz?
Samsun Çarşamba doğumluyum, ancak 3 nesil önce Almanya'ya göç etmişiz. 

Almanya'da ne işle meşgulsunuz?
Öncelik olarak yangına karşı kapı sistemleri ve bina yenileme işleri yapıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz farklı sektörler mevcut.

Mesleğiniz için okul eğitiminiz nedir, profesyonel olarak ne zamandır çalışıyorsunuz?
İnşaat mühendisliği okudum, RWTH Aachen üniversitesinde (rahmetli Necmettin Erbakan'ın mühendislik okuduğu üniversite) eğitim aldım, fakat okulu 100% tamamlamadım. İşlerimiz yoğunluğu ve elde ettiğimiz başarı sebebiyle tamamlamadım.

Almanya'da bölüm okulu bitirmek meslek için yeterli mi?
Tabiki yeterli, fakat referanslar, aynı müteahhitlerle, yatırımcılarla sürekli çalışmak en etkili reklam. Tüm bunları bir arada yaptığınız zaman, okul bitirmekten daha değerli bir hale geliyor.

Yaptığınız işlerden bahseder misiniz?
Tabiki, kısaca sizinle yaptığım işlerin referanslarını paylaşmak istiyorum:
-Köln Fuar Merkezi
-Düsseldorf Henkel
-Bonn Özel Bankalar ve Kurumsal Binalar
-Bayer İlaç Şirketi Leverkusen

Bir Türk olarak Almanya'nın en önemli işlerinden bazılarında imzanız var, açıklar mısınız?
Senelerdir, hem alman disiplinini, hem de Türk çalışkanlığını kombin bir şekilde sürdürüyoruz. Dürüstlükle, daima çözüm ve başarılı iş bitirici odaklı şekilde ismimizi sektörde kaliteli, insani ve profesyonel anlamda adım adım tanıttık. Yaptığımız işlerde hata ve şikayet oranı 1% altında tutarak, hep Alman malzemeleri kullanarak (made in germany) yasaya, şartlara ve kurallara uyarak hareket ederek sağladık.
İnsanlar, şirketler ve yatırımcılar bize güveniyor. 


Dedeniz Almanya'ya yerleşmiş, o günden bugüne değişen nedir?
Yabancı işçi olarak en alt kısım ve fiziksel ağır işlerle başladı bizim atalarımız. Doğru eğitimle, onların bize gösterdiği çalışkanlıkları, dayanabilirlik ve azimle işçi seviyesinden işveren seviyesine atılma cesaretini kazandık.

RÖPORTAJ: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Okan KoldereTürkiyeAlmanyaRöportaj: Elif HayvalıAlmanİşçi
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