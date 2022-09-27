Öğrenciler eğitimleri için İngiliz okulları ile bir araya geldi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ingiltere'nin köklü okullarının geçtiğimiz gün Shangri-La Bosphours otel de öğrenci ve aileleri ile bir araya geldi. Organizasyon İngiltere nin önde gelen okullarını bir araya getiren, Banas Mac Farlane Eğitim şirketinin uzman danışmanı Nihan Alyanak ev sahipliğinde gerçekleşen bu davette, iş,sanat ve cemiyet hayatının sevilen simalarından Gülay Kamaz ise Londra'nın önde gelen emlak devi Chestertons ile katılarak yer aldı. Nihan Alyanak, " Ingiltere nin onde gelen okullarını böyle bir konferans yaparak aileler ile buluşturuyor ve daha iyi bir eğitim için seçenek yaratıyoruz. Seçimlerini aileler çocukları için en iyisi hangisi ise kendileri karar alıyorlar. " diye açıklama da bulundu. Türkiye'nin önde gelen ailelerinin katılımı ile çocuklarının daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak adına çok yoğun bir ilgi ile okul temsilcileri ile görüşüp branş ve eğitim konularını veliler ve öğrenciler ile birebir konuşup iyi bir eğitim için tercihlere bırakıp seçimlerini yaptılar. Londra'da emlak devi olarak adını Dünya'ya duyurmuş Chestertons ekibi lüks konut projeleri ile katılım da ilgi odağı oldu. Chestertons Genel Müdürü Anwar Mousa, " İngiltere de çok güzel lüks konutlar imiz var . Güzel bir Yaşam Alanı yapıyoruz . Burada katılarak sunumları mizi çok begeniceksiniz" açıklamasında bulundu.