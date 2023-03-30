 Ogham Alfabesi ile bir kitap yayınlandı

Mevcut desteyi ilk gördüğünüzde bir mıknatıs gibi sizi adeta kedine çekiyor .

Kutuyu açtığınızda desteden yayılan enerjiyi hissedebiliyorsunuz ,

Kitapçık olarak düşünülen Rehber kitap oldukça detaylı ve açıklayıcı hazırlanmış …

Tesadüfen karşılaştığım bu setle ilgili , Bir çok alıcının alışveriş sitelerindeki geri dönüşümler ilgimi çekince merak ettim ve doğruluğunu gördükten sonra sizlerle paylaşmak istedim. Yazarı ile de küçük bir söyleşi yaptık…

Kutunu hemen arkasındaki anlatımı sizinle paylaşıyorum ,

Ogham alfabesi adını İrlanda tanrılarından olan Tanrı Ogma'dan alır. Kelt halkının ve genellikle Druidlerinkullandığ ı bir yazı sistemidir. Druidlerce gizli formülleri yazmak için kullanıldığı da düşünülmektedir. Her Ogham harfinin farklı enerjisi vardır. Enerjisini ise ağaçlardan almaktadır.

Kullanımı oldukça kolay olan 25 karttan oluşan bu deste Ogham ruhuna uygun bir şekilde Sezen Çağlı @cagliszn tarafından özel olarak tasarlanmıştır.

Açılım ve çalışmalarınız da rahatlıkla kullanabilmeniz için her bir kart resmini ayrı ayrı anlam ve enerjilerine göre enerji kodlamalarını yaptım.96 sayfalık Rehber kitapta kartların her birinin ağaçlarını ve anlamlarını bulabilirsiniz. Açılımlar yapabilir ve enerjisel çalışmalar için kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınız kitapta açıklanmıştır.

Oghamların rehberliğini hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz.

Kitabı derleyen ve yazan Rezzan Ogül Yıldız ‘a, ilk uzmanlık alanlarınızdan biri olan ve bilirliği de bu kadar çokken neden Tarot üzerine bir kitap ve deste çalışması yapmak yerine , çok az kışının bildiği OghamSembolleri üzerine bir çalışma yaptınız diye sordum

Evet bu soru ile çok karşılaşıyorum , Tarot evet benim ilk göz Ağrım ve çok da seviyorum ama aynı şekilde sevdiğim , Ogham Sembolleri ise yazık ki hak ettiği kadar bilinmiyor. Ülkemizde bu konuda hiç kitap çıkmamış… Keltlere ait olan bu özel Alfabenin çok daha önce yaygınlaşması gerekirdi , neden diye soracak olursanız , Galatyalılar Anadoluda yaşamış olan Keltkavimleridir . M.Ö. 280-274 yıllarında Balkanlar ve batı Anadolu’da yaşadıktan sonra Orta Anadolu’da Ankara , Çorum ve Yozgat yöresine yerleşmişler…Bir çok kültüre ev sahipliği yapmış olan topraklarımızda varlığı göstermiş olan bu kavime ait oldukça özel alfabedir Ogham sembolleri. Bu konuları anlatmaya başlasam günler yetmez. Eğitimlerde çok daha fazlasını anlatıyor olmama rağmen , bu setin başlangıç ve kişinin kendine,yakın çevresine kullanmasına yetecek bilgiler mevcut. Desteyi ellerine alıp rehber kitabı okuduklarında ne demek istediğimi anlayacaklardır. Tarot kitap ve destesine gelince …. Çok yakında bir sürpriz deste ve kitap da sizlerin beğenisine sunulacak. Çalışmalarına Sezen Çağlı ile devam ediyoruz.

Rezzan hanım kısaca neler yapıyorsunuz bu kitap ve deste çalışmasının haricinde ,

Şu an için , yaklaşık 3 sene önce faaliyete başlattığım Rezzan Yıldız Gelişim Atölyesin’de Spiritüel alanda eğitimler vermekteyim. Aynı zamanda Astroloji konusunda da çok iyi bir eğitmenle çalışıyorum.. Vermiş olduğumuz eğitimler belli bir kalite standardına uygun olmanın özesinde Avrupa standartlarına uygunluk belgesine sahip olup , Kurumumuzdan sertifika alanlar belli bir standardın üstünde değerlendirilmektedir. Aynızamanda cine5 kanalında Sevgili Sema Baysal ile Rezzan Yıldız’la Spiritüel yaşam adlı bir program yapmaya başladık … tabi az öncede bahsettiğim gibi Tarot kitap ve deste çalışmalarımız devam ediyor…

Peki motivasyonunuz ve hedefleriniz nelerdir.

50 yaşındayım , ilk gençlik yıllarından bu yana başlarda evet hobi olarak ilgilenmiş olan ve uzun yıllardır da sektöre hak ettiği saygınlığı kazandırmak adına çalışıyorum. Ve tabi ki hedefim çok daha fazla yayılması… çünkü pozitif alanda yapılan çalışmalar tüm dünyayı etkilemekte…

Rezzan hanıma teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz…