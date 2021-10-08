Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
505.91
DOLAR
8.9483
STERLİN
12.2098
EURO
10.3795
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle satılacak
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle...
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı

08 Ekim 2021 Cuma 14:19
5 Okunma
'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı

ANKARA - ODTÜ'de, 2019'da düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'ne katılan 18 öğrenci ve 1 akademisyenin 'kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme' suçundan tutuksuz yargılandıkları davada beraat kararı verildi. 

'ODTÜ LGBTİ Kulübü’nün 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlediği '9'uncu Onur Yürüyüşü'ne Ankara Valiliği kararıyla müdahale eden polis ekipleri, 22 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 18 öğrenci ve 1 akademisyen hakkında 'kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme' suçundan dava açıldı. Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya avukatlar ile AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve milletvekilleri katıldı.

Duruşmada savcının, sanıkların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları yönündeki mütalaasına karşı avukatları savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen avukatlar, beraat talep ederken, sanıklar da suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, öğrencilerden D.T.'ye 'hakaret' suçundan para cezası verirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer sanıklar ise suçun oluşmadığı kanaatiyle beraat etti.

Son Güncelleme: 08.10.2021 14:40
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Onur YürüyüşüDavaBeraat Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi
Aile Hekimliği Platformu üyesi hekimlerden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama
Aile Hekimliği Platformu üyesi hekimlerden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi
Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de
Bakan Soylu: Bu hızla gidersek belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız
Bakan Soylu: Bu hızla gidersek belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız
Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı
Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı
Kuşadası'nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma