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ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak

01 Mart 2023 Çarşamba 14:43
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 156 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Başvurular, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17:30'da sona erecek.

Başvuruda bulunacak adayların, http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçeyi doldurması ve Üniversite Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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