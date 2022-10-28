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Nuhoğlu’ndan soru önergesi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, TRT'nin maç özetleri yayın hakları ile ilgili soru önergesi verdi.

28 Ekim 2022 Cuma 14:33
Nuhoğlu’ndan soru önergesi

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TRT'nin maç özetleri yayın hakları ile ilgili TFF ile Mart ayında yaptığı 2 milyon dolarlık yayın hakkı sözleşmesini iptal edilerek aynı yayın haklarını daha sonra Katarlı bir şirketten 20 milyon dolara satın alınması konusunda TBMM soru önergesi verdi.

Nuhoğlu, “Sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ” diyerek şu soruları yöneltti.

“Basında yer alan bazı iddialara göre Türk Futbol Federasyonu, maç özetleri paketi ihalesi için mart ayında TRT ile 2 milyon dolarlık yayın hakkı sözleşmesi imzalamıştır. Ancak TRT bu ihaleden vazgeçmiştir. Sonrasında yayın hakkına ait paketler, çok uygun fiyatla Katarlı bir iş insanına ait olan Digiturk’e verilmiştir. TRT, bu kez aynı maç özetleri yayın hakkına, Digiturk’e 20 milyon dolar ödeyerek sahip olmuştur.

1 – TRT’de böyle bir işlem yapılmış mıdır?

2 – Şayet yapıldı ise bu işlem hangi maksatla yapılmıştır?

3 – Devletin TRT’si niçin zarara uğratılmıştır?

4 – Kararı kim veya kimler aldırmıştır? Talimatınız olmuş mudur?”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İyi Partiİstanbul Milletvekili Hayrettin NuhoğluHayrettin NuhoğluCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayTrtFuat Oktay
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