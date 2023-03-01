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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

01 Mart 2023 Çarşamba 14:47
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine Öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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