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Nüfus müdürlükleri, YKS için yarın açık olacak

Nüfus müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

05 Haziran 2020 Cuma 12:12
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Nüfus müdürlükleri, YKS için yarın açık olacak

ANKARA - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS'ye girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulunacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte anne, baba, veli veya valisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda  bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Öğrencilerinizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interakrif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri duyurulur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nüfus MüdürlükleriYükseköğretim Kurumları Sınavı
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