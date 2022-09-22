Noah Fest'ten Anlamlı Festival

HABER: DİNÇER KARACALAR

Noah Entertainment'in 24-25 Eylül tarihlerinde Kadıköy Festival Park'ta düzenleyeceği Noah Fest, şehit ile gazi yakınlarına, engelli vatandaşlara ve onlara eşlik edecek iki kişiye tamamen ücretsiz olacak...

Organizasyonu düzenleyen Noah Entertainment'ten konuyla ilgili şu duyuru yapıldı:

"Noah Fest ve Noah Entertainment ailesi olarak 24-25 Eylül tarihlerinde Kadıköy Festival Park'ta düzenleyeceğimiz festival etkinliklerimiz şehit ile gazi yakınlarına, engelli vatandaşlarımıza ve onlara eşlik edecek iki kişiye tamamen ücretsizdir. Bahsi geçen vatandaşlarımızın etkinlik alanı girişinde bulunan arkadaşlarımıza bilgi vermeleri yeterli olacaktır. Herhangi bir bilet ya da davetiye ibrazı gerekmemektedir. Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz festivalde görüşmek üzere!"

Birbirinden ünlü isimler aynı sahnede konser verecek

Noah Fest'te 24 Eylül’de "Burak Orhan, Ece Mumay, Ece Seçkin, Ekin Uzunlar, Emre Atlı, Halil İ. Ceyhan, Irmak Arıcı, Mehmet Baştürk, Nihan Çelik", 25 Eylül'de ise “Batuflex, Burry Soprano, Cakal & Reckol, Ceza, İlkay Şencan, Old G, Olvi" gibi isimler sahne alacak.