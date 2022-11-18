Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.508,02
ALTIN
1.055,22
DOLAR
18,62
STERLİN
22,18
EURO
19,31
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

18 Kasım 2022 Cuma 13:04
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 59 Öğretim Üyesi alacak.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022'dir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten
Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten
Akkuyu NGS'de geçı̇cı̇ tuzdan arındırma tesı̇sı̇ çalışmaya başladı
Akkuyu NGS'de geçı̇cı̇ tuzdan arındırma tesı̇sı̇ çalışmaya başladı
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول