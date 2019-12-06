Nesimi anısına Azerbaycan'da 650 bin ağaç dikilecek

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Büyük şair ve fikir adamı Nesimi'nin eserlerinin uluslararası arenada tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan halkı, hükümet ve devlet kurumlarının temsilcileri ve gençler katılacak.

Azerbaycan'ın edebi ve kültürel mirasını desteklemeyi amaçlayan bu asil girişim aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve tabiatın korunması açısından da önemli bir hizmet girişimidir.

Azerbaycan'da dikilecek 650 bin ağac yılda 2.6 bin ton karbondioksitin atmosferden arınmasına vesile olacak.

Tüm Azerbaycan'da dikilecek fidanlar her bölgenin iklim koşullarına göre seçilmiştir. Bunlar hem meyve, hem de dekoratif ağaçlar olacaktır. Tüm ağaçlar Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetiştirilmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emri üzerine 2019 yılı büyük Azerbaycan şairi ve düşünür Imadeddin Nesimi'nin 650. yıldönümü ile bağlantılı olarak "Nasimi Yılı" ilan edildi.