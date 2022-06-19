Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli...
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak

19 Haziran 2022 Pazar 00:31
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
KAZAK TÜRKLERİ GELİŞLERİNİN 70. YILINDA TÜRK HALKINA ŞÜKRANLARINI SUNDULAR
KAZAK TÜRKLERİ GELİŞLERİNİN 70. YILINDA TÜRK HALKINA ŞÜKRANLARINI SUNDULAR
'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis
'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis
Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, diye 50 euro yuttum
Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, diye 50 euro yuttum
Süleyman Demirel, kabri başında anıldı
Süleyman Demirel, kabri başında anıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi