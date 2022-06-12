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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

12 Haziran 2022 Pazar 00:33
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylar, Üniversitenin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve ilanda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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