Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.218,27
ALTIN
1.001,33
DOLAR
18,62
STERLİN
21,08
EURO
18,50
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Bakan Akar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

04 Kasım 2022 Cuma 15:38
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Bakan Akar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

ÇANAKKALE - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip, mezarlara karanfil bıraktı. Stoltenberg'e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Türkiye'ye bir dizi programa katılmak için gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, Stoltenberg'e Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti. İlk olarak Şehitler Abidesi'ni gezen Stoltenberg, alan hakkında Bakan Akar'dan bilgi aldı. Sembolik şehit mezarlarına ve Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bırakan Stoltenberg, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Anzak Koyu, Fransız Askeri Mezarlığı ile İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı ziyaret ederek, yabancı askerlerin sembolik mezarlarına karanfil bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri StoltenbergHulusi Akarşehitler Abidesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Vanlı gaziler, 48 yıl sonra savaştıkları topraklarda
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Vanlı gaziler, 48 yıl sonra savaştıkları topraklarda
THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya: Gelirimiz giderlere yetmiyor
THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya: Gelirimiz giderlere yetmiyor
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
İsmail Gülle Onuruna Bir Yemek
İsmail Gülle Onuruna Bir Yemek
TEŞEKKÜRLER ERNAT MELSOĞLU
TEŞEKKÜRLER ERNAT MELSOĞLU
“YUNUS ÇOCUK” 2 ARALIK 2022’ DE SİNEMALARDA
“YUNUS ÇOCUK” 2 ARALIK 2022’ DE SİNEMALARDA
BAŞKAN SİBEL UYAR’DAN URLA KARYA MARKASI İLE PORTEKİZ ÇIKARTMASI
BAŞKAN SİBEL UYAR’DAN URLA KARYA MARKASI İLE PORTEKİZ ÇIKARTMASI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول