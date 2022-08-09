Narsace Triko Tekstil sektöründe zirveye adım atıyor

2002 yılından itibaren imalat tarafında faaliyet gösteren Narsace Triko 2016 yılında mağazalaşmaya başladı. İstanbul Güngören ilçesinde Faaliyetini sürdüren Narsace Triko geçtiğimiz günlerde de Bayrampaşa’ya ikinci şubesini açtığını Duyurdu ve moda dünyasının nabzını oldukça yüksek ritimde tutmaya devam ediyor bir çok global ülkelere ihracat ve imalat sağlamaktadır firmanın genç yöneticisi “Kaan Durak” açıklamaları şu şekilde,

Firmamız güncel rekabet ortamında dönemin bütün teknolojik şartlarına ayak uyduracak şekil de çalışmalara devam etmektedir. Hem sosyal medya mecrasında hem de modanın kalbinde faaliyetlerimizi müşteri memnuniyetini hesaba katarak sürdürmeye devam ediyoruz.