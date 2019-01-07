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Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:16
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Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Suriye'nin Lazkiye Limanı’ndan yola çıkarak Yunanistan Atina’da bulunan Pire Limanı’na giden gemide yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul Narkotik Polisleri Yunanistan’a giderek ilgili makamlarla irtibata geçti. Türk ve Yunan polislerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir konteynerde arama yapıldı. Yapılan  aramada toplam ağırlığı yaklaşık 23 ton olan kurşun levhalar arasına gizlenmiş çok sayıda captagon hap ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NarkotikPolisYunanistanönce VatanOperasyonUyuşturucu
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