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Narkoterör operasyonunda 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:55
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Narkoterör operasyonunda 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR - DİYARBAKIR’nın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın 30 farklı noktada düzenlediği narkoterör operasyonunda, 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Eren operasyonları kapsamında Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında sonbahar-kış operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personelin katılımıyla ‘Eren-2 Lice’ operasyonu kırsal alanda sürüyor. Operasyonda 116 operasyonel tim görev alıyor.

30 FARKLI NOKTADA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında 30 farklı noktada terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ekimi ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, helikopterle bölgeye indirildi. Yapılan aramalarda, 497 kilosu kubar, 2 ton 364 kilo esrar ile 59 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin arandığı bildirildi.

Son Güncelleme: 10.11.2021 10:56
Anahtar Kelimeler:
Narkoterör OperasyonuUyuşturucu
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