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Muvazzaf astsubay alınacak

30 Aralık 2022 Cuma 14:31
Muvazzaf astsubay alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.

Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2023 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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