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Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak

28 Ocak 2023 Cumartesi 12:27
Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Muş Belediyesi Temizlik Hizmet İnşaat Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 47 adet taşınmaz ihaleyle satılacak.

8 dükkân, 25 adet 3+1 daire, 9 adet 4+1 daire, 4 adet 4+2 dubleks ve 1 adet 5+2 dubleksin satış ihalesi, 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.00'da Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi'nde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye ilişkin şartname bedeli 500 Türk Lirası olup, şartname Porsor Ana Kadın Kültür Merkezinde bedelsiz olarak görülebilir. Satışı yapılacak işyerleri ve daireler iştirakçiler tarafından görülebilir.

İlan metninin tamamını görüntülemek için tıklayın.

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İLAN.GOV.TR

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